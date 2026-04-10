Adıyaman'da traktör devrildi: Sürücüsü öldü!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir traktör devrildi. Sürücü Vakıf Önder, 66 yaşındaydı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Olay, Oyratlı köyü yakınlarında gerçekleşti. Traktörün plakası öğrenilemedi. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör devrildi.

Köylüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, Vakıf Önder'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır