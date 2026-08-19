HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adıyaman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.E. ve A.T. isimli şahısları ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. ve A.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan denetimlerde M.F.Y. isimli şahıs, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan başka bir operasyonda ise ‘Uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıs’ olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, O. Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan yaklaşık 5 adet suç kaydı bulunan O.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yürürken rahat ettiren ayakkabı bulundu: Adidas Response 2Yürürken rahat ettiren ayakkabı bulundu: Adidas Response 2
Yer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurduYer: Diyarbakır! Ağacın arkasında pusuda bekleyip kafede oturan kişiyi vurdu

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Şüphelenen koca eşini yakaladı! 3 saatlik oda kiralama, bungalov, 3 gün 3 gece otel

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.