Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 6 şahıs yakalandı

Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, N.K., K.K., Y.B. ve Z.B. isimli şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 22,04 gram sentetik kannabinoid, 7,24 gram metamfetamin, 0,68 gram esrar, 4 adet Gabaset 600 mg hap, 1 adet Suboxene hap, 3 adet cam ve 1 adet plastik uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Polis ekiplerince, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi Büro Amirliği ekiplerince araçta yapılan aramalarda 16,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan E.K. ve F.A. İsimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 6 şahıs, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır