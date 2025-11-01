HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadelede yeni adım

Uyuşturucuyla mücadelede Adıyaman Valiliği uhdesinde gerçekleştirilecek "Uzat elini projesi" kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile ilgili STK temsilcileri katıldı.

Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadelede yeni adım

Uyuşturucuyla mücadelede Adıyaman Valiliği uhdesinde gerçekleştirilecek "Uzat elini projesi" kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadelede yeni adım 1

Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile ilgili STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, "Uzat elini projesi" kapsamında risk altındaki bireylerin erken dönemde tespiti, tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması konularında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadelede yeni adım 2

Vali Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın sürdürüleceği, kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı ve tespit ve tedavi zincirinin her aşamasında etkinliğin güçlendirileceği vurgulandı.
Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzen Adalar’da sonbahar güzelliğiYüzen Adalar’da sonbahar güzelliği
Tıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybettiTıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.