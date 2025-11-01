Adıyaman’da uyuşturucuyla mücadelede yeni adım

Uyuşturucuyla mücadelede Adıyaman Valiliği uhdesinde gerçekleştirilecek "Uzat elini projesi" kapsamında Tespit ve Tedaviye İkna İl Eylem Planı toplantısı Vali Osman Varol, başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile ilgili STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, "Uzat elini projesi" kapsamında risk altındaki bireylerin erken dönemde tespiti, tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ve topluma yeniden kazandırılması konularında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Vali Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir yaklaşımın sürdürüleceği, kurumlar arası koordinasyonun artırılacağı ve tespit ve tedavi zincirinin her aşamasında etkinliğin güçlendirileceği vurgulandı.

