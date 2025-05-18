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Adıyaman Havalimanı'nda nisan ayında 33 bin 859 kişi uçakla yolculuk etti

Nisan ayında Adıyaman Havalimanı’ndan 33 bin 859 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Adıyaman Havalimanı'nda nisan ayında 33 bin 859 kişi uçakla yolculuk etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2025 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda ocak ayında, iç hat yolcu trafiği 33 bin 676, dış hat yolcu trafiği 183 oldu. Böylece Nisan’da toplam 33 bin 859 yolcuya hizmet verildi.
Nisan ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 309, dış hatlarda 1 olmak üzere toplamda 310’a ulaşırken yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 273 ton oldu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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