Hurda araçlar için düğmeye basıldı!

Başta büyükşehirler olmak üzere kamuya ait ortak kullanım alanlarında ve özel mülklerde uzun süredir bekleyen hurda araçlara yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordinasyon içinde çalışarak terk edilmiş araçların kaldırılmasını sağlaması istendi.

YANGIN VE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Uzun süredir kullanılmayan araçların yangın tehlikesi oluşturmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımına alan açabildiği ve terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilerek kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

SOKAĞA BIRAKANLARA 9 BİN 441 LİRA CEZA

Kullanılamaz hâldeki araçlarını veya araç parçalarını sokaklara bırakanlara 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.