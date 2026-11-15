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Hurda araçlar için düğmeye basıldı!

Sokak aralarında yıllardır kaderine terk edilen, çevre kirliliğinin yanı sıra güvenlik tehdidi de oluşturan hurda araçlar için harekete geçildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından valilikler ilgili birimlere talimat gönderdi. Kullanılamaz durumdaki araçların kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılması istenirken, araçlarını veya araç parçalarını sokağa bırakanlara 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Hurda araçlar için düğmeye basıldı!
Sariye Nur Dönmez

Başta büyükşehirler olmak üzere kamuya ait ortak kullanım alanlarında ve özel mülklerde uzun süredir bekleyen hurda araçlara yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinin koordinasyon içinde çalışarak terk edilmiş araçların kaldırılmasını sağlaması istendi.

Hurda araçlar için düğmeye basıldı! 1

YANGIN VE GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR

Uzun süredir kullanılmayan araçların yangın tehlikesi oluşturmasının yanı sıra uyuşturucu kullanımına alan açabildiği ve terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilerek kullanılabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Hurda araçlar için düğmeye basıldı! 2

SOKAĞA BIRAKANLARA 9 BİN 441 LİRA CEZA

Kullanılamaz hâldeki araçlarını veya araç parçalarını sokaklara bırakanlara 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hurda para cezası
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