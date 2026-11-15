HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Düzce'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı kesiminde denetim noktası oluşturuldu.

Denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, derinlik ölçümü yapıldı.

Ekipler, sürücüleri araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Yolcuları emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendiren ekipler, araçların lastiklerini de kontrol etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli'nde "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" düzenlendiKırklareli'nde "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" düzenlendi
Kasım ayında deniz keyfi! Ünlü plaja akın ettilerKasım ayında deniz keyfi! Ünlü plaja akın ettiler

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Ali Koç sunucuyu böyle uyardı: "Türkiye dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil"

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Trabzonspor'un eski yıldızı adım adım Galatasaray'a!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Süresi dolacak! Bakan Çiftçi'den kimlik ve ehliyet uyarısı: Tarihi kontrol edin

Süresi dolacak! Bakan Çiftçi'den kimlik ve ehliyet uyarısı: Tarihi kontrol edin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.