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Adıyaman’ın Gölbaşı ve Besni ilçeleri beyaza büründü

Adıyaman’ın Gölbaşı ve Besni ilçesinde gece başlayan kar beyaza bürüdü.

Adıyaman’ın Gölbaşı ve Besni ilçeleri beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı’ kod ile uyarı yaptığı iller arasında yer alan Adıyaman’da Gölbaşı ve Besni ilçesine lafa lapa kar yağdı. Gece başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşen kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

Nisan Ayı’nda hava sıcaklığının düşmesi ve ardından karın yağması vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Vatandaşlar, kar yağışının aniden bastırdığını ve yazı bekler iken kışı yaşadıklarını dile getirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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