Adıyaman’da 30 kişinin yaralandığı kavganın tarafları barıştırıldı

Adıyaman’da 30 kişinin yaralandığı 56 kişinin ise gözaltına alındığı kavganın tarafları barıştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Gümüşkaya Köyü’nde daha önceden muhtarlık seçimlerinden dolayı aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıkmış ve tartışma kısa sürede sopalı, taşlı kavgaya dönüşmüştü. Köy yerinde çıkan kavgada her iki ailenin de akrabalarının dahil olmasıyla 15 kişi yaralanmış ve olayda gözaltına alınan şahısların Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilmesi sırasında yeniden kavga çıkarak 15 kişi daha yaralanmıştı.

Bölgenin önde gelenleri araya girdi, barış sağlandı
Toplam 30 kişinin yaralandığı 56 kişinin ise gözaltına alındığı olay sonrasında bölgenin önde gelenleri tarafından barış programı düzenlendi. Yapılan barış programıyla kavga eden aileler bir araya getirilerek barış sağlandı. Birik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda aileler bir biriyle sarılarak tokalaştı.

