HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adıyaman’da aranan 41 şahıs yakalandı, 13’ü tutuklandı

Adıyaman’da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 41 kişi yakalandı, bunlardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürüldü.
Yapılan uygulamalarda, 4’ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 41 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 42 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 120,58 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.