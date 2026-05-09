Adıyaman’da çağla yiyen 6 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde çağla (olgunlaşmamış badem) yiyen 6 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, çağla tüketen öğrenciler bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyeti yaşamaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, çağla tüketen öğrenciler bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyeti yaşamaya başladı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan öğrenciler, acil serviste tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler taburcu edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

