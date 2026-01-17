HABER

Adıyaman’da silah operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında silah operasyonu düzenlendi.

Adıyaman'da silah operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma neticesinde 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik suç delillerinin ele geçirilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 4 adet tüfek, 6 adet şarjör, 213 adet fişek ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

