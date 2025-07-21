Adli tatil 2025: Adli tatil başladı mı? 2025 Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman açılacak? Adli tatil döneminde hangi hukuki işlemler devam edecek?

Türkiye’de yargı sisteminin yaz aylarında dinlenme dönemi olan adli tatil, hakim ve savcıların dinlenme fırsatı bulduğu, mahkemelerin rutin işleyişine ara verdiği bir süreçtir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca düzenlenen bu dönemde, nöbetçi mahkemeler ve icra daireleri acil işlemleri yürütürken, rutin davalar genellikle yeni adli yıla erteleniyor.

Vatandaşların, adli tatil süresince hukuki işlemlerinde süre uzamalarını ve istisnai durumları dikkate alması önem taşıyor.

2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl olduğu gibi 2025’te de 20 Temmuz’da başladı. 20 Temmuz 2025 Pazar günü resmi olarak başlayan bu dönem, 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek.

43 gün süren adli tatil boyunca mahkemeler genel olarak duruşma yapmazken, nöbetçi mahkemeler acil ve kanunen istisna sayılan davaları görmeye devam edecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

ADLİ TATİLDE HANGİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR?

Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler, acil nitelikteki davalara ve kanunen istisna sayılan işlemlere bakıyor.

Örneğin, ceza davalarında tutuklu sanıklarla ilgili işlemler, zaman aşımı yaklaşan davalar ve icra dairelerinde haciz gibi belirli işlemler bu dönemde yürütülmeye devam ediyor.

Ancak, rutin dava ve duruşmalar genellikle erteleniyor. Vatandaşların, hukuki süreçlerinde aksama yaşamamak için adli tatil takvimini göz önünde bulundurması gerekiyor.