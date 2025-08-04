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Adli tatil ne zaman sona eriyor? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor? Mahkemeler ne zaman açılıyor?

Adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da yargı süreçlerinde bir duraksamaya neden oldu. Vatandaşlar ve hukuk profesyonelleri, mahkemelerin yeniden faaliyete geçeceği tarihi merakla bekliyor. İşte adli tatilin bitiş tarihi ve bu süreçte hangi davaların görüleceğine dair detaylar haberimizde...

Adli tatil ne zaman sona eriyor? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor? Mahkemeler ne zaman açılıyor?
Sedef Karatay

Türkiye'de her yıl uygulanan adli tatil, yargı sisteminde çalışanların dinlenmesi ve mahkemelerin rutin işleyişine ara verilmesi anlamına geliyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek ve yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak. Bu süreçte, mahkemeler normalde yaptıkları tüm işlemleri yapmıyor; sadece belirli ve acil durumdaki davalarla ilgileniyor.

Adli tatil ne zaman sona eriyor? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor? Mahkemeler ne zaman açılıyor? 1

ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatil süresince nöbetçi mahkemeler görev yapıyor. Bu mahkemeler, özellikle tutuklu sanıkların davaları, ihtiyati tedbir kararları, delil tespiti gibi ivedi işlemler gerektiren konulara bakıyor. Ayrıca, nafaka davaları, velayet davaları ve benzeri acil aile hukuku meseleleri de nöbetçi mahkemelerin görev alanına giriyor. Ancak, genel olarak bakıldığında, adli tatil süresince yargılamalar önemli ölçüde yavaşlıyor ve birçok dava yeni adli yılın başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geliyor.

ADLİ TATİL VATANDAŞLAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Dava süreçleri devam edenler için bu dönem, genellikle bir bekleme süreci anlamına geliyor. Ancak, acil bir durum söz konusuysa, nöbetçi mahkemelere başvurarak işlemlerin yürütülmesi mümkün. Özellikle, delillerin kaybolma riski taşıdığı durumlarda veya bir hakkın derhal korunması gerektiği hallerde, nöbetçi mahkemeler önemli bir rol oynuyor.

Adli tatil ne zaman sona eriyor? Adli tatil döneminde hangi davalar devam ediyor? Mahkemeler ne zaman açılıyor? 2

Avukatlar da adli tatil döneminde genellikle daha sakin bir çalışma temposuna giriyor. Ancak, müvekkilleriyle iletişimlerini sürdürüyor ve yeni adli yılın başlamasıyla birlikte takip edecekleri davaları hazırlıyorlar. Adli tatil, avukatlar için de bir dinlenme ve hazırlık dönemi olarak değerlendirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Hukuk mahkeme dava Adliye
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