Adli tatil nedir? Adli tatil ne zaman başlar, kaç gün? Adli tatilde süreler, görülen davalar ve tarihler

Her yıl aynı dönemlerde geçerli olan ve adli tatil adı verilen dönemdeki tüm ayrıntılar da Hukuk Mahkemeleri Kanunu doğrultusunda düzenlenir ve belirlenir. Adli tatilin başladığı tarihten itibaren bitimine dek mahkemelerin ve davaların nasıl devam edeceği ve işleyeceği de bu kanun tarafından önceden planlanmaktadır.

Adli tatil nedir?

Düzenli olarak her yıl temmuz ve ağustos aylarının belli kısımlarında adli tatil ilan edilir. Adli tatil tarihleri de adli tatilde süreler de Hukuk Mahkemeleri Kanunu tarafından belirlenmiştir. Bu tatil sürecinde kurallara göre hukuki süreler durdurulur ve duruşmalar, davalar bu dönem içinde yapılmaz. Adli tatilde görülen davalar da Hukuk Mahkemeleri Kanunu doğrultusunda belirlenir.

Ancak acil olarak kabul edilen işlemler bu durumdan muaf tutulur. Aciliyeti olan tüm işler istisnai muameleye tabidir. Adli tatil sürecinde 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre belirlenen nöbetçiler yetkilendirilir. En acil olarak kabul edilen davalar ve mahkemeler devam ederken bekleme süresi verilebilecek davalar adli tatilden sonraki sürece bırakılır.

Adli tatil ne zaman başlar? Adli tatil kaç gündür?

Adli tatil tarihleri her yıl yaklaşık olarak aynı tarihler arasında olur. Örnek olarak 2024 yılı adli tatil tarihleri 20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arası olarak belirlenmiştir. 2025 yılı adli tatil dönemi ise yine 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında olacaktır. Yeni adli yıl ise adli tatil bitimine denk gelen 1 Eylül tarihinde başlayabilecektir. Belirlenen adli tatil süresi bitikten sonra davalar ve mahkemeler kaldıkları yerden devam eder ve işlemler yeni adli dönemde sürer.

2025 yılı için belirlenen adli tatil tarihlerine göre tatil dönemi temmuz ayının 20'sinde başlayacak ağustos ayının 31'inde sona erecektir. 1 eylülden itibaren yeni bir adli yıl başlangıcı yapılacaktır.

Bazı hukuki işlemler adli tatil sürecinde işlemez ve bu sürelerin son günleri mahkemelerin tatil gününe denk geldiği zaman adli tatil bitiminden sonraki 1 haftaya göre uzatılır.

Adli tatil kimleri kapsar? Katipler adli tatil yapıyor mu?

Adli tatil savcılara ve hakimlere tanınan bir tatil türü olarak geçerlidir. Devlet tarafından tayin edilen diğer tatiller ise resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Hafta sonları da bu tatile dahildir. Ancak adli tatilde hakim ve savcılar dışındaki diğer adliye çalışanları, adli tatil olarak belirlenen tarihler arasında izinli ve tatilde sayılmaz. Sadece bu tarih aralıkları içinde yıllık izinlerini talep edebilirler.

Katipler ise eğer görev yaptıkları savcılık ya da mahkeme yargı tatiline girmişse izin kullanabilirler. Bu durum tüm adliye çalışanı olan kişiler için geçerlidir. Nöbetçi mahkeme olarak belirlenen mahkemeler ve savcılıklar ile bu savcılıklarda görevli personel tatil süresi içinde de çalışmaya devam etmekle yükümlüdürler.