HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adli Tıp Kurumu'ndan Rojin Kabaiş açıklaması: "Ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği kesinleşti"

Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolduktan sonra cesedi bulunmuş ve konu uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Genç kızın ölümüyle ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan Rojin Kabaiş ile ilgili açıklamada, “Adli Tıp Kurumu , eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir" denildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan Rojin Kabaiş açıklaması: "Ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği kesinleşti"

Türkiye'nin aylarca konuştuğu Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme yaşandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu ndan Rojin Kabaiş açıklaması: "Ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği kesinleşti" 1

ADLİ TIP KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan Rojin Kabaiş ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren kayıp olan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü’nün Mollakasım mevkisinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş hakkında yürütülen adli incelemelerin tamamlandığı aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin sonuçlarına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Rojin Kabaiş’ten alınan örneklerde kendisine ait DNA’nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede bir erkek DNA profili olmak üzere iki farklı DNA profiline rastlanmıştır. Ancak bu bulguların, ölüm sonrası süreçte veya çevresel temas sonucu kontaminasyon (bulaşma) ihtimalini bertaraf edemediği değerlendirilmiştir. Söz konusu farklı DNA’lar bulaşma nedeniyle geçti ise bu bulaşın nedenleri arasında;
Adli Tıp Kurumu ndan Rojin Kabaiş açıklaması: "Ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği kesinleşti" 2


-Cesedin su içerisinde kalması ve sürüklenmiş olması,

-Bulunduğu yerde çevresel temasa maruz kalması,

-Olay yeri incelemesi veya nakil sırasında temas ihtimali yer almaktadır.”

Cinsel saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vücutta darp, şiddet veya zehirlenmeye işaret eden herhangi bir tıbbi delil tespit edilmemiştir. Ölümün, kaybolduğu tarih olan 27 Eylül 2024 civarında gerçekleştiği; bu süreçte cesedin bir süre su içinde kaldığı değerlendirilmiştir. Mevcut bulgular, ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Rojin Kabaiş’in kaybolma ile bulunması arasında geçen yaklaşık 18 günlük süre ve laboratuvar incelemeleri, suda boğulmanın intihar, kaza veya başkası tarafından müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda kesin bir tıbbi değerlendirme yapılmasına olanak vermemektedir.

Sonuç olarak; Adli Tıp Kurumu, eldeki bulgular ışığında Rojin Kabaiş’in ölümünün suda boğulma sonucu meydana geldiğini; ancak olayın oluş şekli hakkında (intihar, kaza veya dış etken) kesin bir kanaate varılamadığını bildirmiştir."
Adli Tıp Kurumu ndan Rojin Kabaiş açıklaması: "Ölümün suda boğulma sonucu meydana geldiği kesinleşti" 3

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, eğitimi için yaşadığı Diyarbakır’dan Van'a gitmişti. Kabaiş, üniversitenin kampüsünde bulunan Seyyid Fehim Arvasi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalmaya başlamıştı.

27 Eylül akşamı yurttan çıkan ve göl kenarına giden Rojin Kabiş'ten haber alınamamıştı. Kabaiş'in cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu.

(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybettiRize'de feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybettiKorkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.