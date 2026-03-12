HABER

Bursa’da alkollü hemşire direksiyon başında can aldı: "Alkollü çıkmamak için kahve içmeye gitti" iddiası

Bursa’da alkollü şekilde direksiyon başına geçtiği iddia edilen sürücünün çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücünün ilk müdahaleyi yapmak yerine promil düşürmek için kahve içmeye gittiği iddia edilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi 73 yaşındaki Gönül Eriş, evinden çıkarak ekmek almaya gitti. Ekmek aldıktan sonra evine dönmek için yola çıkan Eriş’e, hızla gelen Burçin Ş. (34) idaresindeki 16 YU 965 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Eriş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar Bursa Şehir Hastanesi’nde hemşire olduğu öğrenilen sürücünün kazanın ardından olay yerine yakın bir kıraathaneye giderek kahve içtiğini iddia etti.

ALKOLLÜ HEMŞİRE DİREKSİYON BAŞINDA CAN ALDI

Polis ekiplerinin olay yerinde alkolmetreye üflettiği sürücünün 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolmetre sonucuna itiraz eden sürücü hastanede kan testi verdi. Yapılan testte de sürücünün 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Mahkemeye çıkarılan sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi. Karara tepki gösteren acılı aile ise adalet çağrısında bulundu.
Hayatını kaybeden kadının oğlu Serkan Eriş, "Annem cumartesi sabah ekmek almaya gitti. Eve dönerken bir kadının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün hemşire olduğunu öğrendik. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazadan sonra ilk müdahale etmek yerine alkollü çıkmamak için Türk kahvesi içmeye gitmiş. Hem alkollü çıkıyor hem de ev hapsine çarptırılıyor. Alkollü bir sürücünün bir kişinin ölümüne neden olmasına rağmen serbest kalmasında nerede adalet var?" dedi.

"KAZA YAPTIKTAN SONRA TÜRK KAHVESİ İÇMEYE GİTTİ"

Sürücü Burçin Ş. ise ifadesinde, "Dün gece alkol almıştım. İlk müdahaleyi kendim yaptım. 112 ekiplerine de ben haber verdim" diyerek kendisini savundu.

Çevredeki vatandaşlar ise, "Kadın buradan geliyordu. Kaza yaptıktan sonra Türk kahvesi içmeye gitti" ifadelerini kullandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

