Adliye çalışanının çektiği video tepki çekti! “Okumayı söktüğünüz zaman..."

Gebze Adliyesi'nde çalıştığını belirten bir kişinin sosyal medyada yayınladığı video tepkileri beraberinde getirdi. Vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan duyduğu rahatsızlığı video çekerek anlatan adliye çalışanı “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.” dedi.

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"

Söz konusu video üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."