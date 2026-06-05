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Adliye çalışanının çektiği video tepki çekti! “Okumayı söktüğünüz zaman..."

Gebze Adliyesi'nde çalışan bir kişinin, vatandaşlarla alay ettiği sosyal medya paylaşımı tepkileri de beraberinde getirdi. Söz konusu paylaşımı yapan adliye çalışanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Adliye çalışanının çektiği video tepki çekti! “Okumayı söktüğünüz zaman..."
Recep Demircan

Gebze Adliyesi'nde çalıştığını belirten bir kişinin sosyal medyada yayınladığı video tepkileri beraberinde getirdi. Vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan duyduğu rahatsızlığı video çekerek anlatan adliye çalışanı “Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.” dedi.

Adliye çalışanının çektiği video tepki çekti! “Okumayı söktüğünüz zaman..." 1

Adliye çalışanının çektiği video tepki çekti! “Okumayı söktüğünüz zaman..." 2

"DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI"

Söz konusu video üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır."

Adliye çalışanının çektiği video tepki çekti! “Okumayı söktüğünüz zaman..." 3

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma Adliye
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