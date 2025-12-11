Adliye soygunundan sonra İngiltere'ye gitmişti! Erdal Timurtaş ve eşinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline gelişti. Adli emanette bulunan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmıştı.

Olay kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girerken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 13'e yükseldi. Gözaltına alınan isimler arasından firari Erdal Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiradaeri de bulunuyordu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı.

Şüpheliler M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken şüpheliler Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı getirildi.

ERDAL TİMURTAŞ EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İNGİLTERE'YE KAÇMIŞTI

Erdal Timurtaş'ın ise soygunun ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte yurt dışına kaçtığı belirlenmişti. Milyonluk vurgunda yeni bir gelişme daha yaşandı.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Firari Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte yurt dışına çıkmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanında bavullarla birlikte yürüdükleri görülüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır