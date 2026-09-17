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Adliyedeki dosyalara müdahale iddiası! Harekete geçildi: 2'si avukat 6 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul'da dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Adliyedeki dosyalara 'müdahale' eden örgüte yapılan operasyon sonucu ikisi avukat 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Adliyedeki dosyalara müdahale iddiası! Harekete geçildi: 2'si avukat 6 şüpheli için gözaltı kararı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da, farklı adliyelerde yargısal süreçlere menfaat karşılığı müdahale edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ikisi avukat 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yayınlandı.

2'Sİ AVUKAT 6 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"M.Ş liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün, 2022-2024 yılları arasında, İstanbul ilinde farklı adliyelerde yürütülen yargısal süreçlere, menfaat karşılığı müdahale ettiklerinin iddia edilmesi üzerine, mevcut deliller çerçevesinde ilk etapta 2’si avukat 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmış olup; şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları, ikamet ve işyerlerinde arama yapılarak, suç eşyası ve delillerine el konulması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR"

Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
Avukat Adliye
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