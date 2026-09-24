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Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını bildirdi. Gürlek, "Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek" dedi.

Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor
Melih Kadir Yılmaz

Dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yeni bir döneme geçiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını duyurdu.

"ADLİ KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hâle getiriyoruz.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Adliyelerde dijital ortam güvenliği ve dezenformasyonla mücadele büroları kuruluyor 1

"HUKUKA AYKIRI İÇERİKLERE MÜDAHALE SÜREÇLERİ DAHA HIZLI YÜRÜTÜLECEK"

Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde “Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları”nı kuruyoruz.

Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek.

"KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK"

Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek.

Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hâkim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Akın Gürlek
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