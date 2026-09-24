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Husilerin hedefindeler! Mekke, Cidde ve Taif'te acil durum uyarısı yapıldı

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

Husilerin hedefindeler! Mekke, Cidde ve Taif'te acil durum uyarısı yapıldı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'a yönelik olarak saldırıları devam ediyor. Bölgede tansiyon günden güne yükselirken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Husilerin hedefindeler! Mekke, Cidde ve Taif te acil durum uyarısı yapıldı 1

MEKKE, CİDDE VE TAİF'TE ACİL DURUM UYARISI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

Husilerin hedefindeler! Mekke, Cidde ve Taif te acil durum uyarısı yapıldı 2

VATANDAŞLARA 'TOPLANMA ALANLARINDAN UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu. Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

YEMEN'DEN DE HUSİLER İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Acil durum uyarısının ardından bir açıklama da Yemen tarafından geldi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, Husilerin, Hayfan cephesindeki el-Makatira vadisi yönünde Yemen hükümetinin merkezi olan Aden ile Lahic ve Taiz'i birbirine bağlayan dağ yolu yakınındaki mevzilere ulaşmak için eş zamanlı sızma girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Hükümet güçlerinin, halkın ulaşımını tehdit etmek amacıyla söz konusu yolu kontrol altına almak isteyen Husi saldırılarını püskürttüğü kaydedildi. Hükümet güçlerinden çeşitli birliklerin Husilerle çatışmaya girdiği, sızma girişiminin engellendiği ve Husilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

"HUSİLERİN MEKKE'Yİ HEDEF ALMA GİRİŞİMİ ALÇAKÇA BİR SUÇ"

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, geçen günlerde yaptığı açıklamada Husiler'e tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Husilerin Mekke'yi hedef alma girişimi kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden alçakça bir suç ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularına yönelik bir provokasyon" demişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen
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