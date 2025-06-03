Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'da geçen sene yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bakırköy Adliyesi'nde ayakkabı boyacılığı yapan Sedat Kesmez 'dosyaları kapatırım' vaadiyle çevresinden para aldı. Ancak dosyalardan istenilen kararlar çıkmayınca yakayı ele verdi. Kendine verilen paraları da geri iade etmeyen Kesmez şikayet edildi. Önce gözaltına alındı sonra tahliye oldu. Savcı ve hakimlerin adını kullanan Kesmez için hapis cezası isteniyor.

DİPLOMA TEMİN ETMEYLE BAŞLADI

Halk TV'de yer alan habere göre taksi şoförlüğü yapan Ebubekir Baran (28), Sedat Kesmez (52) ile, ilk olarak bir arkadaşına lazım olan ‘diploma’ için temasa geçti. Kesmez’in adliyede çalıştığını bilen Baran, arkadaşı M. S.’nin istediği okur-yazarlık diploması için Kesmez ile görüştü. Kesmez, kısa süre sonra Baran’a dönüş yaptı. Kesmez, halk eğitim merkezlerinde verilen diplomayı 50 bin liraya temin edilebileceğini söyledi.

50 BİNİ İKİ PARÇA HALİNDE VERDİ

Kesmez’e ilk olarak 30 bin TL verildi. Diplomanın çıkması ile birlikte kalan 20 bin TL Kesmez’e verildi. Baran, Kesmez’in çevresinin geniş olduğunu ve birçok “işi” çözebildiğini görünce devam eden bir davası ile ilgili durumunu da gündeme getirdi. Baran, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada haksız yere suçlandığını ve dosyanın bir an önce kapanmasını istediğini ifade etti.

“GEREKİRSE HAKİMİN ATAMASINI DA BEN YAPARIM”

Kesmez, Baran’a “Sen o işi bana bırak” dedi. Kesmez devamında “Hâkim ve savcıyı tanıyorum. Gerekirse senin dosyana bakacak hâkimin atamasını da ben yaptırırım” dedi. Baran, dosyayı nasıl halledebileceğini sorduğu Kesmez’den “Para olduğu zaman her şey hallolur” yanıtını aldı.

"250 BİN TL AMA SEN 120 BİN TL VER"

Baran, hakkındaki davada “Beraat” alacağı beklentisi ile Kesmez ile bu kez ‘para’ konusunu konuşmaya başladı. Kesmez, anılan dosyada beraat alabilmek için an az 250 bin TL alması gerektiğini ifade ederek “Ama sen yabancı değilsin” diyerek 120 bin TL ‘ödeme’ konusunda taraflar anlaştı.

KENDİ HESABINA YOLLATMADI

Baran, üzerinde anlaştıkları paranın 5 bin liralık kısmını, Sedat Kesmez’in oto tamir işi yapan oğlu H. Kesmez’e ait IBAN numarasına 9 Şubat günü gönderdi. Baran, paranın kalan kısmını da Kesmez’in hesabına gönderebileceğini söyleyince bu kişiden “Kesinlikle hesaba atma. Bu işler bildiğin gibi değil. Riskli ve tehlikeli. Gizli yapmamız gerekir” karşılığını aldı. Bu söylem üzerine ikili, Bağcılar’da bir araya geldi. Baran, hazırladığı 115 bin lirayı, çalıştığı ticari takside Kesmez’e teslim etti.

İSTEDİĞİ KARAR ÇIKMADI, PARASINI GERİ İSTEDİ

Kesmez, aldığı parayı dosyaya bakan hâkim-savcıya vereceğini söyleyerek Baran’ın yanından ayrıldı. Baran, parayı vermesinden sonra dosyası ile ilgili ‘beraat’ kararının verilmesini beklentisine girdi. Ancak, dosya ile ilgili herhangi bir kararın verilmediğini gördü. Durumu Kesmez’e soran Baran uzun bir süre oyalandı. Baran, yaptığı son görüşmede verdiği paranın iadesini istedi. Taraflar arasında gerilim çıktı: sözlü tartışma yaşandı. Kesmez, en fazla 20 bin lirayı iade edebileceğini söyledi.

GÖZALTINA ALINDI, İNKAR ETTİ

Baran, verdiği parayı alamayınca Kesmez hakkında CİMER’e başvuruda bulundu savcılığa da şikâyette bulundu. Dosyaya bakan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kesmez hakkında teknik takip kararı verdi. 10 Ekim 2024 günü ise Kesmez gözaltına alındı ve 11 Ekim’de tutuklandı. Kesmez, hem savcılık sorgusunda hem sulh ceza hakimliği ifadesinde, Baran’ın kendisine iftira attığını öne sürdü. Kesmez; Baran’ın, oğluna gönderdiği 5 bin TL için ise “Benden borç para istemişti. Verdiğim parayı iade etti. Dosyasında beraat alma vaadi ile kesinlikle para almadım” dedi.

15 NİSAN'DA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklanan Kesmez hakkında geçen şubat ayında dava açıldı. Nitelikli dolandırıcılık yapmakla suçlanan Kesmez, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. 15 Nisan’da yapılan duruşmada tahliye edilen Kesmez hakkında, duruşma savcısı mütalaasına ise geçen 15 Mayıs’taki duruşmada açıkladı. Mütalaada, Kesmez’in hazırlanan iddianame kapsamında cezalandırılması talep edildi. Davanın bir sonraki duruşması ise eylül ayında görülecek.

Sedat Kesmez’in, çok sayıda kişiden ‘dosya kapatma’ vaadi ile para aldığı ifade ediliyor.