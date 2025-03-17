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Adliyeye böyle götürüldüler! Erkan Kork gözaltına alınmış, Flash Haber TV'ye el konmuştu: Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme

17.03.2025 10:45
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PozitifBank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork'un da gözaltına aldığı yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Operasyonlar kapsamında Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'ye el konmuştu.

Adliyeye böyle götürüldüler! Erkan Kork gözaltına alınmış, Flash Haber TV'ye el konmuştu: Yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alınmıştı.

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Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

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29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bahis Flash TV Erkan Kork
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