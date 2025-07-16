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Adnan Oktar'ın son hali! 8 bin yıl ceza almıştı... 'Daha da gençleşti' denilerek fotoğrafı paylaşıldı

8 bin yılın üzerinde hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son hali olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Oktar'ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı açıklamada Oktar'ın fiziki özellikleri tek tek sıralanırken; adeta 'daha da gençleştiği' iddia edildi.

Adnan Oktar'ın son hali! 8 bin yıl ceza almıştı... 'Daha da gençleşti' denilerek fotoğrafı paylaşıldı
Devrim Karadağ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından Temmuz 2024'te "suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı", "eğitim öğretim hakkının engellenmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın cezaevinde çekildiği iddia edilen fotoğraf gündem oldu.

ADNAN OKTAR'IN SON HALİ

Sputnik'te yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan açıklamada Oktar'ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yer aldı.

Adnan Oktar ın son hali! 8 bin yıl ceza almıştı... Daha da gençleşti denilerek fotoğrafı paylaşıldı 1

'PEHLİVAN YAPISINDA'

Oktar'ın, şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri bulunmadığı, 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı. Diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı, hareket kabiliyetinin tam olduğu vurgulandı.

'20'Lİ YAŞLARDAKİ BİR KİŞİ KADAR SAĞLIKLI'

Kan tahlillerinin 20'li yaşlardaki bir kişi kadar sağlıklı olduğu, kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı, kemik yaşının 30'lu yaşlarda biri gibi genç olduğu ifade edildi. Saçlarının daha gürleştiği, sakallarının parlak ve bakımlı olduğu, gözlerinin keskin ve genç bir bakışa sahip olduğu kaydedildi.

Adnan Oktar ın son hali! 8 bin yıl ceza almıştı... Daha da gençleşti denilerek fotoğrafı paylaşıldı 2

'7 YIL BOYUNCA DAHA DA GÜÇLENDİ'

Avukat ayrıca Oktar'ın cildinin gergin, pırıl pırıl olduğunu, ellerinin çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü, omuzlarının geniş ve dimdik durduğunu söyledi. Pazularının çok güçlü olduğu, cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği belirtildi. Merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesi güçlü ve genç olduğu, hafızasının kusursuz olduğu da aktarıldı.

Avukatın açıklamasına göre, Adnan Oktar'ın cezaevinde adeta gençleştiği ve sağlık durumunun çevresindekilerin dikkatini çektiği belirtildi.

İşte o paylaşılan fotoğraf:

Adnan Oktar ın son hali! 8 bin yıl ceza almıştı... Daha da gençleşti denilerek fotoğrafı paylaşıldı 3

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar
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