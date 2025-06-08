AFAD acı haberi duyurdu! Akçaabat'ta sele kapılan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi.

Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Şahin için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAYRAMDA DA DEVAM ETTİ

Bayramda da arama çalışmalarına devam eden ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal dron cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, Hüseyin Şahin'i arayan ekipler, derede de demir çubuklarla, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yaptı.

AFAD ACI HABERİ DUYURDU: "KAYIP VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

3 Haziran tarihinden beri aranan Şahin'den acı haber geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Haziran 2025 tarihinde Trabzon ili Akçaabat ilçesinde, 1951 doğumlu Hüseyin Şahin isimli vatandaşımızın yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapılarak kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"