HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarıyla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin, 27 Temmuz 2025'ten bu yana 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişinin sağlandığı belirtilerek, "13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

AFAD'dan Türkiye'nin Gazze'ye yönelik yardımlarıyla ilgili açıklama
Metin Yamaner

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan Türkiye'nin, AFAD koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

"KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 16 gemi, 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesinin sevk edildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

AFAD dan Türkiye nin Gazze ye yönelik yardımlarıyla ilgili açıklama 1

"Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede, 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı işbirliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır.

AFAD dan Türkiye nin Gazze ye yönelik yardımlarıyla ilgili açıklama 2
13 Ekim 2025 tarihinde ülkemize ait 17 tır gıda, 3 tır battaniye yardımı ile ayrıca ülkemize ait çadırların geçiş yapması planlanmaktadır. AFAD olarak, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz." (AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi Nevşehir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Aniden kar bastırınca yaylada mahsur kalan kadın kurtarıldıAniden kar bastırınca yaylada mahsur kalan kadın kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.