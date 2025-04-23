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AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

AFAD İstanbul depremine ilişkin tespitlerini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir" dedi.

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı
Recep Demircan

İstanbul'daki depremler sonrasında AFAD'ın depreme ilişkin raporu yayımlandı. 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 184 artçının meydana geldiği aktarıldı.

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"ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanl yer değiştirme 30 cm civarındadır.

  • Risk olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir.

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  • Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul afad
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