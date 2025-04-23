AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

İstanbul'daki depremler sonrasında AFAD'ın depreme ilişkin raporu yayımlandı. 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 184 artçının meydana geldiği aktarıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanl yer değiştirme 30 cm civarındadır.
AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerimizin, Silivri (Marmara Denizi) Depremi’ne ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/XpPLYqWQq0— AFAD (@AFADBaskanlik) April 23, 2025
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