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AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa Muğla merkez ve Datça'dan hissedildi.

AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Cansu Akalp

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Verilere göre, deprem 5.75 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı, İzmir, Aydın, Manisa Muğla merkez ve Datça'dan hissedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz afad
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