AFAD duyurdu: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem oldu

Denizli'nin Güney ilçesinde saat 12.38'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Güney ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,11 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır