AFAD duyurdu! Denizli'de korkutan deprem: "Bölge aktif ve geriliyor" uyarısı

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem saat 20.02’de meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, ekiplerin saha taramalarının sürdüğü bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-09
Saat:20:02:35 TSİ
Enlem:38.08639 N
Boylam:28.97583 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KnjK69cnHD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Denizli ve çevresindeki sismik hareketliliğe dikkat çekti. Görür, bölgede graben sistemi çevresinde 4 ve 5 büyüklüğünde depremlerin görüldüğünü belirtti.
Görür açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Denizli çevresinde, graben sistemi etrafında 4 lük ve 5lik depremler oluyor. Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı. Geçmiş olsun."
Denizli çevresinde, graben sistemi etrafında 4 lük ve 5lik depremler oluyor.Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı. Geçmiş olsun pic.twitter.com/53UvskR8lF— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 9, 2026
