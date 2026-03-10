AFAD duyurdu! Denizli'de korkutan deprem: "Bölge aktif ve geriliyor" uyarısı

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre deprem saat 20.02’de meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar sarsıntıyı hissederken, ekiplerin saha taramalarının sürdüğü bildirildi.

NACİ GÖRÜR’DEN İLK DEĞERLENDİRME

Deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Denizli ve çevresindeki sismik hareketliliğe dikkat çekti. Görür, bölgede graben sistemi çevresinde 4 ve 5 büyüklüğünde depremlerin görüldüğünü belirtti.

"SEBEBİ ANADOLU LEVHASININ BATIYA KAÇIŞI"

Görür açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Denizli çevresinde, graben sistemi etrafında 4 lük ve 5lik depremler oluyor. Bölge aktif ve K-S geriliyor. Sebebi Anadolu Levhasının batıya kaçışı. Geçmiş olsun."