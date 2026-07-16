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AFAD duyurdu: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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