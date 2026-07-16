AFAD duyurdu: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.52'de, merkez üssü Sivrice olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 11,47 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 16, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2026-07-16
Saat:22:52:53 TSİ
Enlem:38.3815 N
Boylam:38.88183 E
Derinlik:11.47 km
Detay:https://t.co/NMRWb2rT52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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