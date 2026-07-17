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Çanakkale-İzmir karayolunda can pazarı: 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde E-87 karayolunda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale-İzmir karayolunda can pazarı: 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gömeç'in Çanakkale-İzmir Karayolu üzerindeki Dalış köyü sapağında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 RZ 896, 16 BVT 499, 34 UG 3057 ve 10 RV 476 plakalı araçların karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, 1 kişi ise aracın içerisinde sıkıştı.

Çanakkale-İzmir karayolunda can pazarı: 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 1

BALIKESİR'DE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Gömeç Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçta sıkışan yaralı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale-İzmir karayolunda can pazarı: 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edremit-Ayvalık güzergâhında trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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