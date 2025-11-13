AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD resmi internet sitesinde İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
11.57'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.4 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
