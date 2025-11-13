HABER

AFAD duyurdu: İstanbul'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul'da saat 11.57'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.6 olarak açıkladı.

AFAD resmi internet sitesinde İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

11.57'de gerçekleşen depremin şiddeti 3.4 olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

