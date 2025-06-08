AFAD duyurdu! İzmir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında saat 20.40’ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 6.49 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.