AFAD duyurdu: Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:15’te Trabzon’un Ortahisar ilçesinin yaklaşık 28 kilometre açıklarında deprem oldu.

AFAD duyurdu: Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yerin 14.61 kilometre derinliğinde kaydedilen 3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da da hissedildi.

TRABZON VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIÇKLAMASI

Deprem sonrası Trabzon Valiliği ise bir açıklama yaptı. Açıklamada "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

