AFAD Gönüllü Eğitimleri sürüyor

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince gönüllülere yönelik gerçekleştirilen, afet ve acil durumlarla ilgili eğitimleri devam ediyor.

Eğitimlerde; afet farkındalığı, temel arama kurtarma, yangın güvenliği, ilk yardım ve sahada hareket tarzları

gibi birçok önemli başlığın ele alındığı belirtildi. Bu sayede gönüllülerin afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerle uyum içinde görev alabilecek donanıma ulaştığı ifade edildi. Gönüllülerin ilgi ve özverili katılımları için teşekkür eden Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA