HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AFAD Gönüllü Eğitimleri sürüyor

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince gönüllülere yönelik gerçekleştirilen, afet ve acil durumlarla ilgili eğitimleri devam ediyor.Eğitimlerde; afet farkındalığı, temel arama kurtarma, yangın güvenliği, ilk yardım ve sahada hareket tarzlarıgibi birçok önemli başlığın ele alındığı belirtildi.

AFAD Gönüllü Eğitimleri sürüyor

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince gönüllülere yönelik gerçekleştirilen, afet ve acil durumlarla ilgili eğitimleri devam ediyor.

Eğitimlerde; afet farkındalığı, temel arama kurtarma, yangın güvenliği, ilk yardım ve sahada hareket tarzları

AFAD Gönüllü Eğitimleri sürüyor 1

gibi birçok önemli başlığın ele alındığı belirtildi. Bu sayede gönüllülerin afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerle uyum içinde görev alabilecek donanıma ulaştığı ifade edildi. Gönüllülerin ilgi ve özverili katılımları için teşekkür eden Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

AFAD Gönüllü Eğitimleri sürüyor 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırıŞanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı
Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.