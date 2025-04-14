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AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem risk haritasını güncelledi. Son olarak 6 Şubat 2023 felaketiyle sarsılan Türkiye'nin deprem açısından en güvenli 23 il de güncellenen AFAD deprem haritasında yer aldı.

AFAD listeyi güncelledi: İşte Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirleri
Mustafa Fidan

Son zamanlarda yaşanan depremlerin ardından risk haritasını güncelleyen Türkiye'nin deprem riski en düşük şehirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı gibi aktif fay hatlarıyla sismik açıdan hareketli bir bölgede yer alan ülkemizde, birçok büyük deprem yaşandı.

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1939 yılında Erzincan'da, 1999 yılında Kocaeli Gölcük'te ve 1999 yılında Düzce ilinde yaşanan felaketler, binlerce can kaybına ve büyük maddi hasarlara yol açtı.

En son 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen felaket ise hafızalara kazındı. 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu acı tablo, bir kez daha depreme karşı hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu gösterdi.

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AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı baz alarak yaptığı çalışmalar sonucunda deprem riskinin en düşük olduğu şehirleri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD tarafından açıklanan deprem riski en az olan şehirler şunlar:

Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat, Zonguldak.

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Aktif fay hatlarından uzaklar: Listede yer alan şehirler, Türkiye’deki ana fay hatları olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı’ndan genellikle uzak konumdadır. Fay hatlarına olan mesafe, deprem olasılığını ve şiddetini azaltan temel bir faktördür.

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Jeolojik yapı: Söz konusu şehirlerin zemin yapısı, deprem dalgalarını sönümleme veya daha az büyütme özelliğine sahip olabilir. Örneğin, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Aksaray, Niğde, Karaman gibi şehirlerdeki zemin genellikle daha sağlam kayalık alanlardan oluşur.

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Sismik aktivite düşüklüğü: AFAD’ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre bu şehirler, dördüncü ve beşinci derece deprem bölgelerinde yer alır. Bu bölgelerde tarihsel veriler, büyük ve yıkıcı depremlerin nadiren meydana geldiğini gösteriyor.

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