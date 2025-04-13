Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama geldi: "Daha büyük bir deprem olmayacaktır"

Amasya Taşova'da bugün akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Amasya Valiliği deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığını aktardı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili olarak şu açıklama geldi:
"Destek-Taşovası, Amasya’da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu üzerinde. Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay. Sevgiyle"
Destek-Tasovasi, Amasya’da 4,7 buyukugunde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu uzerinde. Endise edilecek birsey yok cunku bu kesimde daha once eneji buyuk olcude bosaldi. Daha buyuk bir deprem olmayacaktir. Lokal bir olay. Sevgiyle pic.twitter.com/ftaAJpis9t— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 13, 2025
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