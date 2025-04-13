Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama geldi: "Daha büyük bir deprem olmayacaktır"

Amasya Taşova'da bugün akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA VE VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Amasya Valiliği deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığını aktardı.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili olarak şu açıklama geldi:

"Destek-Taşovası, Amasya’da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu üzerinde. Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay. Sevgiyle"