HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama geldi: "Daha büyük bir deprem olmayacaktır"

Amasya'da bugün 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığı depremle ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Naci Görür "Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır." dedi.

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama geldi: "Daha büyük bir deprem olmayacaktır"
Recep Demircan

Amasya Taşova'da bugün akşam saatlerinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Deprem Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA VE VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Amasya Valiliği deprem sonrası olumsuz bir durumun yaşanmadığını aktardı.

thumbs_b_c_1ba9b9f7245740580215e1375c04ed15

"ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili olarak şu açıklama geldi:

"Destek-Taşovası, Amasya’da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu üzerinde. Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay. Sevgiyle"

thumbs_b_c_ab79d8dbfae28be27ff4dc0acd5cbde9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD duyurdu! Amasya'da korkutan deprem AFAD duyurdu! Amasya'da korkutan deprem
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatvan’da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu!Tatvan’da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu!
Miras kavgası kanlı bitti! Abisi tüfekle kardeşi ve yengesini vurarak öldürdüMiras kavgası kanlı bitti! Abisi tüfekle kardeşi ve yengesini vurarak öldürdü
Anahtar Kelimeler:
deprem Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan bir karar daha: Piyasalar yine altüst olacak

Trump'tan bir karar daha: Piyasalar yine altüst olacak

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

AFAD duyurdu! Amasya'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Amasya'da korkutan deprem

Salim Güran'ın avukatından duruşma öncesi gündem yaratacak çıkış

Salim Güran'ın avukatından duruşma öncesi gündem yaratacak çıkış

Sokak köpeklerinden kaçarken can verdi! Üniversiteli Sevda'nın kahreden ölümü

Sokak köpeklerinden kaçarken can verdi! Üniversiteli Sevda'nın kahreden ölümü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.