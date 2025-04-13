Son dakika: AFAD duyurdu! Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem... Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 17:43'te Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.21 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Sarsıntı; Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Korkutan depremin ardından Amasya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Öte yandan Kandilli depremin boyutunu 4.7 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının derinliği ise 5,7 olarak aktarıldı.
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