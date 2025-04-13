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Son dakika: AFAD duyurdu! Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem... Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre Amasya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı; Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Depremle ilgili Bakan Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

Son dakika: AFAD duyurdu! Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem... Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 17:43'te Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.21 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı; Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta hissedildi.

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BAKAN YERLİKAYA: "HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AMASYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Korkutan depremin ardından Amasya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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KANDİLLİ SARSINTIYI 4.7 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Öte yandan Kandilli depremin boyutunu 4.7 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının derinliği ise 5,7 olarak aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Amasya
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