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AFAD, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

Hakkari'nin Ceylanlı köyünde çıkan yangında evi zarar gören Ege ailesine, Hakkari İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AFAD, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 11 kişilik Ege ailesine ait evin çatı kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evin çatı ve iç bölümlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. AFAD Hakkari İl Müdürü Erhan Kanat, beraberindeki teknik ekiple birlikte köye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında ekipler tarafından evde hasar tespit çalışmaları da yapıldı. Yangın sonrası mağdur olan Ege ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan AFAD yetkililerine teşekkür ederek, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın afad
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