AFAD’dan sivil savunmacılara eğitim

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, yurtlarda görev yapan Sivil Savunma Amirleri ve Yardımcılarına yönelik olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından eğitim düzenlendi.

Eğitimde, afet ve acil durumlarda alınacak önlemler, tahliye planları, ilk müdahale yöntemleri ve kriz anında koordinasyonun önemi gibi konular ele alındı. AFAD uzmanları, katılımcılara teorik bilgilendirmenin yanı sıra uygulamalı örnekler de sunarak afet bilincinin artırılmasını hedefledi.

Programda konuşan yetkililer, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, yurtlarda görevli personelin bilinçli ve koordineli hareket etmesinin öğrencilerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eğitim sonunda katılımcılara teşekkür edilerek, bu tür çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA