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AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti

Antalya’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) ipli kurtarma eğitimi düzenlendi.

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti

Antalya’da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) ipli kurtarma eğitimi düzenlendi. 18 ilden 85 personelin katıldığı eğitimle, ekiplerin zorlu arazi ve endüstriyel alanlardaki kurtarma operasyonlarına hazırlık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Bütünleşik afet yönetimi sistemi kapsamında, afet ve acil durumlar öncesinde risk azaltma ve hazırlık çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren AFAD, personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Antalya’da düzenlenen ipli kurtarma eğitimiyle personele uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim veriliyor.

AFAD Başkanının talimatıyla 2025 yılında Ankara’daki Afet Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde ipli kurtarma alanında temel ve geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Antalya’da düzenlenen ileri seviye eğitimi de tamamlayarak bu alanda uzmanlaşacak.
Eğitim sürecinde personelin; endüstriyel tesislerde, yamaçlarda, kanyonlarda ve vadilerde meydana gelen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmesi amaçlanıyor. Gelişen teknoloji ve kurtarma sistemlerindeki yeniliklerin de aktarıldığı eğitimlerle, ekiplerin operasyonel kabiliyetlerinin sürekli güncel tutulması hedefleniyor.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte AFAD personelinin arama ve kurtarma kabiliyetinin güçlendirilmesi, vatandaşlara ve Türkiye’yi turistik amaçlarla ziyaret eden misafirlere yönelik müdahale süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 1

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 2

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 3

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 4

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 5

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 6

AFAD’ın metrelerce yükseklikteki ileri seviye eğitimleri nefes kesti 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya afad
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