Esenyurt Belediyesine operasyonda yeni gelişme! Başkan yardımcısının annesi ve kuzeni suçüstü yakalandı, kasalardan servet çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF ULUTAŞ DA TUTUKLANMIŞTI

Tutuklanan isimler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da yer alması soruşturmanın dikkat çeken detay olarak göze çarpmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI; MİLYON DOLARLIK VURGUN PARASININ YERİNİ SÖYLEDİ

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Doğancıoğlu, etkin pişmanlık ifadesinde Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın talimatıyla hareket ettiğini belirtti.

EV KİRALATIP, İKİ ADET KASA YERLEŞTİRTMİŞ

Doğancıoğlu, Ulutaş’ın isteği doğrultusunda Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki Avrupa Konutları 1 Sitesi'nde, bir arkadaşının üzerine daire kiraladığını itiraf etti. Doğancıoğlu, söz konusu adrese yine talimat üzerine iki adet özel çelik kasa yerleştirdiğini aktardı.

ANNE VE KUZENİ İKİ BOŞ VALİZ İLE POLİSLERİN OLDUĞU EVE GİRDİ

Doğancıoğlu'nun itirafının ardından ekipler harekete geçti. Öte yandan bahsi geçen evde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ekiplerin çilingir beklediği sırada Yusuf Ulutaş’ın annesi A.U ile kuzeni M.Z.S., ellerindeki iki boş valizle, daire anahtarıyla eve giriş yaptı.

AVUKATI YÖNLENDİRMİŞ! KASA ANAHTARINI VE ŞİFRELERİ EKİPLERE VERDİLER

Polisler eve boş valizlerle giren Ulutaş'ın annesi ve kuzenini gözaltına aldı. Şahısların ilk ifadesinde kendilerini adrese Yusuf Ulutaş’ın avukatının yönlendirdiğini söyledikleri kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden kasalara ait anahtarların bulundu. Şahıslar anahtar ve şifreleri ekiplere verdi.

KASADAN 7 MİLYON DOLAR İLE 400 BİN EURO

Kasalardan ise adeta servet çıktı. Gerçekleştirilen arama ve inceleme sonucunda, 7 milyon ABD doları ile 400 bin Euro döviz ele geçirildi.