Esenyurt Belediyesine operasyonda yeni gelişme! Başkan yardımcısının annesi ve kuzeni suçüstü yakalandı, kasalardan servet çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Tutuklanan isimler arasında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da yer alması soruşturmanın dikkat çeken detay olarak göze çarpmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Doğancıoğlu, etkin pişmanlık ifadesinde Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın talimatıyla hareket ettiğini belirtti.
Doğancıoğlu, Ulutaş’ın isteği doğrultusunda Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki Avrupa Konutları 1 Sitesi'nde, bir arkadaşının üzerine daire kiraladığını itiraf etti. Doğancıoğlu, söz konusu adrese yine talimat üzerine iki adet özel çelik kasa yerleştirdiğini aktardı.
Doğancıoğlu'nun itirafının ardından ekipler harekete geçti. Öte yandan bahsi geçen evde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ekiplerin çilingir beklediği sırada Yusuf Ulutaş’ın annesi A.U ile kuzeni M.Z.S., ellerindeki iki boş valizle, daire anahtarıyla eve giriş yaptı.
Polisler eve boş valizlerle giren Ulutaş'ın annesi ve kuzenini gözaltına aldı. Şahısların ilk ifadesinde kendilerini adrese Yusuf Ulutaş’ın avukatının yönlendirdiğini söyledikleri kaydedildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinden kasalara ait anahtarların bulundu. Şahıslar anahtar ve şifreleri ekiplere verdi.
Kasalardan ise adeta servet çıktı. Gerçekleştirilen arama ve inceleme sonucunda, 7 milyon ABD doları ile 400 bin Euro döviz ele geçirildi.
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