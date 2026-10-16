Özgür Özel'den Mehmet Uçum'un seçim açıklamasına yanıt! "Kiminle anlaştınız?"

YENİ Parti lideri Özgür Özel, NOW TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim açıklamasıyla ilgili de dikkat çeken bir yanıtta bulundu.

TEK TEK SIRALAYARAK HESAPLADI

Özel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un "2028 seçimlerinin mart ya da nisanda olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda" sözlerinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

Bu olmaz. Ne demek netleşmek? Bir tarih var. O tarihe karar vermişler. Ve netleşti bu tarih diyor. Anayasa ne diyor? Biz hukuk devletiyiz değil mi? Yani padişah yönetmiyor. Mehmet Uçum bunu normalde şöyle söyleyebilir. Dolmabahçe Sarayı'ndan Türkiye yönetiliyor olursa orada bir padişah olursa Mehmet Uçum da padişahın kapısındaki ya da yanındakilerden birisi olursa padişahın kafası netleşirse Mehmet Uçum bunu söyleyebilir. Bizim bir anayasamız var. Anayasada seçimlerin öne alınmasının şartı belli. 360 milletvekilinin oy vermesi. Öyle de yapsa kendi partisine büyük saygısızlık ama hadi 280 milletvekili AK Parti'nin, Mehmet Uçum diyor ki bunlar kurşun asker, cepte. Bu da her bir AK Parti milletvekiline hakarettir de hadi orayı geçtim. Veya o meseleyi Mehmet Uçum'la AK Partili vekillerin arasına bırakayım. Hadi 46 tane de MHP'li milletvekili var. Cumhur İttifakı birbirine sıkı sıkı yamalı. MHP de cepte. Bu da MHP milletvekillerine ve Sayın Bahçeli'ye hakarettir de hadi bunu da Mehmet Uçum'la Bahçeli arasına bırakayım. Yaptı 326. Hadi 3-4 tane de işte DSP'dir diğer ittifak ortaklarından falan. 330. Daha 30 milletvekili lazım değil mi buraya? Şimdi Mehmet Uçum bu konuyu netleştiriyor. Bu ne demek? Birincisi, Meclis’in iradesini yok saymak demek. Milletvekillerine hakaret demek.

'DEM Mİ? BUTLAN CHP'Sİ Mİ?'

Ben YENİ Parti olarak söylüyorum ki asla ve asla böyle bir işin içinde yokuz. Ben 91 milletvekilimi aldım çıkardım kenara. Mehmet Uçum bu rakama kimle ulaşıyormuş? Kimle ulaşıyormuş onu söylesin bana. Yani ulaşılacağının netleştiğini söylemek Meclis’e haksızlık ve hakaret ama bu düzende Mehmet Uçum DEM Parti'nin kendileriyle bir gizli anlaşma yaptığını mı söylüyor? Yoksa butlan CHP'sinin zaten başa getirildiğini ve buradaki oylamada kendilerinden birlikte davranacağını mı söylüyor? Butlan CHP'sindeki 17 tane salt butlancı arkadaş var hani bildiğin butlancı onlar. Bir de partimizi bırakmayalım şimdilik burada duralım diyen o 17'nin üstüne 13-14 tane daha arkadaşın emir komuta zinciri içinde sarayın emrinde oy vereceğini mi söylüyor? Çıksın bunu söylesin ki bu millet kiminle hesaplaşacağını bilsin.

"GİZLİ BİR ANLAŞMA MI YAPTIN"

Bakın 3 ihtimal var. YENİ Parti, ben diyorum ki ben yokum kardeşim. Biz yokuz. Hiçbirimiz yokuz. Geriye DEM kalıyor. Millet DEM'e mi sorsun? 'Sen bu sarayla gizli bir anlaşma mı yaptın' diye yoksa butlan CHP'sine mi sorsun? Mehmet Uçum bugün çıkıp bunu açıklamak ya da AK Parti'nin grup başkanvekili bugün Meclis’te açıklamak ya da AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik bugün bunu açıklamak zorundadır. Bunu yapmadan Türkiye siyasetine böyle bulanık suda balık avlarcasına bir de böyle bir küstahlık içinde konu netleşti. Bak şunu derse bir daha söylüyorum. Olabilir düşünüyorum, tahmin ediyorum demiyor adam tarih netleşti diyor ya. Hangi gizli pazarlığın haberi sende ki bilgin var ki Erdoğan'ın bir dönem daha aday olması için seçimlerin bir miktar öne alınmasına bugünden ve Meclis’te yapılacak bir oylamayı kesin olarak ifade edecek bir kirli anlaşmadan haberdarsın. Ben burada asla ve asla DEM Parti bunu yapmıştır veya bir başka şeydir demek değil. Bu laf izaha muhtaçtır. Bu laf siyasete yapılmış bir hakaret hepimize atılmış bir iftira ama bir yandan da bu kadar iddialıysa ya çıkacak düzeltecek diyecekler ki Mehmet Uçum haddini aşmıştır ya da Mehmet Uçum bu lafını hangi partiyle hangi anlaşmanın yapıldığından haberdarmış onu söyleyecek çıkacak karşımıza.