HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Afet risk yönetimi nedir, hangi aşamalardan oluşur?

Dünyanın dört bir yanında, her ülkede her an doğal bir afet meydana gelebilmektedir. Bu doğal afetlerin olası sonuçları ve risklerini ön görebilmek, önlemler alabilmek için çeşitli stratejiler ve uygulamalar geliştirilmiştir.

Afet risk yönetimi nedir, hangi aşamalardan oluşur?
Ferhan Petek

Afet ve acil durum yönetimi, sel, deprem gibi meydana gelen bir afet ya da acil bir durumun gerçekleşmesi halinde olası etkiler ile ilgili gerçekleştirilen uygulamalar ve önlemleri içermektedir. Yapılan planlamalarda ya da uygulamalarda çeşitli hataların oluşması çok ciddi olumsuz sorunlara neden olabileceği için son derece önemli bir konu olan afet ve acil durum yönetimi çeşitli amaçlar ve hedeflere yönelik olarak planlanmaktadır.

Afet risk yönetimi nedir?

En net tanımı ile afet risk yönetimi olabilecek çeşitli afet ya da acil durumların etkilerini en az seviyeye indirebilmek adına yapılan çalışmaların tümüdür. Acil durum yönetimi, afet yönetimi ya da afet ve acil durum yönetimi olarak da bilinen bu çalışmalar bütünü deprem, yangın, tsunami, sel, fırtına, ayaklanma, kıtlık, kasırga, kuraklık gibi tüm olası felaketleri ve afetleri kapsamaktadır. Acil durum planlamaları acil durumların meydana gelmesini önlemeyi amaçladığı kadar yaşandığı zaman olası can ve mal kayıplarını en az seviyelere indirgemeyi de hedeflemektedir.

Yapılan afet risk yönetimi planlamaları ve prosedürleri bir acil durum oluştuğu zaman kara vermekten sorumlu olan buna uygun olarak eğitilmiş olan personelin belirlenmesini ve eğitim görmesini de içermektedir. Eğitim planları acil koruma ortaklarını, gönüllüleri ya da kurum içi çalışanları kapsayabilmektedir. Afet risk yönetimi afetlerin önceden tahmin edilmesinden afet sonrasında yapılacak olan etkinliklere kadar oldukça geniş bir süreç içermektedir.

Çeşitli acil durumlar için önlem almak adına farklı kurumlarda tatbikatlar yapılması da afet risk yönetimi uygulamaları içinde yer almaktadır. Afet önleme planları çeşitli aşamalardan oluşur ve öncesinde yapılan risk analizi çalışmaları da afet risk yönetimi planlamalarına dahil edilir.

Afet risk yönetimi hangi aşamalardan oluşur?

Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan afet risk yönetimleri çeşitli aşamalardan meydana gelmektedir. Genel olarak 4 aşamadan oluşan afet risk yönetimi hem bir afetin olumsuz sonuçlarının önüne geçmeyi hem de alınabilecek önlemleri içermektedir. Bu aşamalar ve adımlar şu şekildedir:

  • Hazırlık aşaması: Afet oluşmadan önce yapılacak olan bilgilendirme, eğitim verme, planlama etkinliklerini içerir.
  • Müdahale aşaması: Afet esnasında hızlı ve etkili bir müdahale süreci için gerekli olan kaynakların ve ekiplerin doğru şekilde harekete geçmesini sağlar.
  • Kurtarma aşaması: Afet sonrasında afet yaşanan ve afetten etkilenmiş olan bölgedeki zararın tespit edilmesi ile hasarın en aza indirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmasını içeren süreçtir.
  • İyileştirme aşaması: Afet yaşanan bölgede yaşayan toplumların yeniden yapılandırılabilmesi ve iyileştirilebilmesi adına gerekli olan etkinlikleri içermektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | O uygulamaları kullanıyorlarmış! İstanbul'da düğmeye basıldı: DEAŞ operasyonunda 21 şüpheli yakalandıSon dakika | O uygulamaları kullanıyorlarmış! İstanbul'da düğmeye basıldı: DEAŞ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Jandarma aranan şahıslara geçit vermiyorJandarma aranan şahıslara geçit vermiyor

Anahtar Kelimeler:
afet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.