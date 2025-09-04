Afganistan’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da şiddetli bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremim 6.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BİR AY ÖNCEKİ DEPREMDE 2 BİN 205 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Afganistan’da Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 640 kişi de yaralandı.

(İHA)

