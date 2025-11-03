HABER

Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Afganistanın kuzeyinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayetinin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde, 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistanın doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

USGS, 2 Eylülde yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetmişti.Kaynak: AABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

