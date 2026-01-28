Afganistan'da kölelik yasalaştı! Taliban'dan yeni ceza kanunu: Kız çocuklarına eğitim yasak!

Afganistan'da Taliban yönetimi yeni yasaları hayata geçirdi. Söz konusu düzenlemeler, ceza hukukunun dini kimlik, mezhep, cinsiyet ve toplumsal statü temelinde farklı şekilde uygulanacağını ortaya koyuyor.

AFGANİSTAN KÖLELİĞİ GERİ GETİRDİ

NTV'de yer alan habere göre; düzenlemenin bütün dünyada gündem yaratırken, en öne çıkan başlık kölelikle ilgili. Kölelik ceza hukuku çerçevesinde açıkça yer alırken metinde birçok kez “efendi” ve “köle” kavramları kullanılıyor. Kölenin cezalandırılma yetkisinin “efendisine” bırakıldığı belirtiliyor.

TOPLUM 4 SINIFA AYRILDI

Ülkeyi sosyal sınıflara bölen Taliban, toplumun dört sınıfa ayrıldığını belirtiyor. Bunlar; din alimleri, seçkinler, orta sınıf ve alt sınıf. Yasaya göre, cezanın türü ve şiddeti kişinin sosyal statüsüne bağlı olacak. Örneğin, bir suç "din alimi" tarafından işlenirse, sadece uyarı verilecek. Seçkinler için, mahkemeye çağrı ve uyarı öngörülürken, orta sınıf için, hapis cezası olacağı belirtiliyor. Ancak alt sınıf için, hapis cezasının yanında bedensel cezaların da uygulanacağı öne sürülüyor.

MUHALİFLERE ÖLÜM CEZASI

Taliban mahkemeleri yeni ceza kanunlarıyla yargı organlarına muhalifleri ve eleştirmenleri ölüm cezasına çarptırma yetkisi veriyor. “İsyancı” olarak tanımlanan kişilerin kamuya zarar vereceklerini ve bu zararın öldürülmeden giderilemeyeceğini öne sürüyor. Muhalifleri ihbar etmeyenler için de hapis cezası öngörülüyor.

Bu maddeye göre, tüm vatandaşların, Taliban muhaliflerinin faaliyetlerini yetkililere bildirmeleri veya kendilerinin cezalandırılmaları isteniyor.

Bir diğer dikkat çeken düzenleme ise vatandaşlara cezalandırma izni verilmesi. Taliban, vatandaşların “günah” işlendiğine şahit olmaları halinde kişileri şahsen cezalandırmalarına izin veriyor.

KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM YASAK

Taliban yeni yasalarıyla ülkede kız çocuklarının eğitimini de yasaklıyor.

DANS EDENLERİ İZLEMEK DE YASAK

Taliban ülkede dans etmeyi de dans edenleri izlemeyi de yasaklıyor. “Ahlaksızlık yerlerinin” yıkılması için de hüküm koyan Taliban bu yerlerin nereler olduğunu ise açıkça söylemiyor. Bu durumun keyfi olarak cezalandırılmalara yol açabileceği belirtiliyor.

KADIN VE ERKEĞİN BİR ARADA BULUNMASI SUÇ

Bir diğer dikkat çekici ceza yasası ise şiddet. Kemik kırığına veya derinin yırtılmasına neden olmama şartıyla şiddet serbest kalırken, çocuk istismarı ve çocuğa karşı şiddet de cezasız kalıyor. Hatta bir maddeye göre bir babanın 10 yaşındaki oğlunu namazı ihmal etmek gibi davranışlar için cezalandırabileceği belirtiliyor. Ek olarak akrabalık bağı olmayan kadın ve erkeğin bir arada bulunması da suç olarak kabul ediliyor.

MEZHEBİNİ TERKEDEN HAPSE

Ayrıca Taliban, Hanefi mezhebini esas saydığı kanuna göre mezhebi terkedenleri kafir olarak nitelendiriyor ve eğer bir kişi mezhebini terk ederse hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Bu düzenlemenin uluslararası insan hakları standartlarını, temel özgürlükleri ve adil yargılama ilkelerini ihlal ettiği belirtilse de Taliban 2021 yılında ABD'nin çekilmesiyle ele geçirdiği Afganistan'da bu tarz kanunları uygulamaya almayı sürdürüyor.