Afrika Birliği ve ECOWAS, kıtadaki barış ve güvenlik gündemiyle bir araya geldi

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, AfB Barış ve Güvenlik Konseyi ile ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi, ikinci ortak istişare toplantılarını Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB Merkezi'nde yaptı.

Büyükelçiler düzeyindeki toplantı, AfB ve Güvenlik Mimarisi, Afrika Yönetişim Mimarisi ve AfB'nin 2030'a kadar silahların susturulmasını hedefleyen yol haritası çerçevesinde yönetişim, barış ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme hedefiyle gerçekleştirildi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı ve Sierra Leone'nin Addis Ababa Büyükelçisi Harold Bundu Saffa, açılışta yaptığını konuşmada, toplantının Uluslararası Birlikte Barış İçinde Yaşama Günü'nde yapılmasının sembolik önemine değinerek "Birlikte barış içinde yaşamak sadece bir slogan değil, ahlaki bir zorunluluktur." ifadesini kullandı.

DERİN BİR GÜVENE DAYALI İŞBİRLİĞİ

Saffa, iklim kaynaklı güvenlik riskleri, dijital çatışmalar ve gençlerin öncülüğündeki barışa karşı girişimler gibi yeni tehditlere yönelik AfB ile ECOWAS arasında daha derin bir güvene dayalı işbirliği çağrısında bulundu.

ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Başkanı Büyükelçi Musa Sani Nuhu da konuşmasında, kıtada artan güvensizlik ortamına işaret ederek, anayasaya aykırı yönetim değişiklikleri, terörizm, sınır ötesi organize suçlar ve insani krizler gibi tehditlere karşı bölgesel işbirliğinin aciliyet kazandığını vurguladı.

Nuhu, "Afrika, tarihinin belirleyici bir anında bulunuyor. Açık ve yapıcı bir diyalogla ortak çözümler geliştirmemiz hayati önem taşıyor." dedi.

ARABULUCULUK, ÖNLEYİCİ DİPLOMASİ VE ORTAK BARIŞ

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah da kıta için kapsayıcı ve duyarlı yönetişimin önemine işaret ederek, özellikle gençlerin ve kadınların barış süreçlerine tam katılımını savundu.

Musah, "Tarihin hatırlayacağı şey yayımladığımız bildiriler değil, inşa ettiğimiz barış, koruduğumuz hayatlar ve birlikte hayal etmeye cesaret ettiğimiz gelecektir." diye konuştu.

Toplantıda, AfB ve ECOWAS, kıtanın barış ve güvenliğine yönelik ortak zorlukların üstesinden gelmek amacıyla arabuluculuk, önleyici diplomasi ve ortak barışı destekleme operasyonları konularında işbirliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını yineledi.

Taraflar, bu işbirliğinin, yetki paylaşımı, tamamlayıcılık ve karşılaştırmalı üstünlük ilkeleri doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır